com representação parlamentar, no Palácio de Belém, nos próximos dias 14 e 17 de julho, numa nota divulgada no site da Presidência da República Portuguesa.



Sexta-feira, 14 de julho: 14h30 – Livre (L)

15h30 – Pessoas-Animais-Natureza (PAN)

16h30 – Bloco de Esquerda (B.E.)

17h30 – Partido Comunista Português (PCP) Segunda-feira, 17 de julho: 17h00 – Iniciativa Liberal (IL)

18h00 – Chega (CH)

19h00 – Partido Social Democrata (PPD/PSD)

20h00 – Partido Socialista (PS)

O Presidente da República anunciou, esta quarta-feira, que vai receber os partidos políticos