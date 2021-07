Presidente da República recebeu proposta do PSD mas não opina em público sobre revisão constitucional

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse este sábado que recebeu a proposta do PSD sobre uma revisão constitucional, mas que não irá manifestar em público a opinião pessoal sobre o tema.

"Devo dizer que recebi o projeto por uma questão de delicadeza e deferência, mas ainda não o vi. Recebi-o precisamente ontem e estava aqui em visita", afirmou aos jornalistas, à margem do segundo dia de visita à região de Trás-os-Montes, onde participou este sábado nas comemorações do Dia da Cidade de Miranda do Douro.

"Tenciono lê-lo e pensar", disse Marcelo acerca da proposta de revisão constitucional do PSD, acrescentando que guardará para ele a opinião sobre o documento ou outra qualquer proposta de revisão constitucional.