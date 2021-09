Presidente da República salienta "dedicação à causa pública" de Cristina Portugal

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou esta quarta-feira a morte de Maria Cristina Portugal, que presidia à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), salientando a sua "dedicação à causa pública".

Maria Cristina Portugal, jurista, que presidia à ERSE desde maio de 2017, morreu esta quarta-feira de madrugada, aos 56 anos.

Numa mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado "lamenta a morte de Maria Cristina Portugal e envia as mais sentidas condolências à família e amigos, relembrando a sua dedicação à causa pública, com especial destaque para o setor da regulação dos serviços energéticos, onde, de forma reconhecida e respeitada, dedicou os últimos anos da sua vida".