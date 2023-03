Presidente da República saúda "acordo histórico" da ONU de proteção do alto mar

O Presidente da República saudou este domingo o "acordo histórico" alcançado nas Nações Unidas de proteção do alto mar, considerando-o "fundamental para toda a comunidade internacional e para Portugal", que "tem assumido uma posição liderante" na preservação do oceano.

Numa nota publicada no 'site' da Presidência da República, lê-se que Marcelo Rebelo de Sousa "congratula-se pela obtenção do acordo histórico", alcançado "após dez anos de duras negociações".

"É fundamental para toda a comunidade internacional e para Portugal, que tem assumido uma posição firme e liderante na preservação do oceano, na aposta no seu conhecimento e no desenvolvimento sustentável de uma economia azul", refere o Presidente da República.