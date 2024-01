Presidente da República submete ao Tribunal Constitucional alteração à Lei da Nacionalidade

O efeito decorrente dos critérios suplementares introduzidos pelo artigo 6º do decreto da Assembleia da República "pode agravar a situação de reféns israelitas em Gaza que têm pendentes pedidos de concessão de nacionalidade portuguesa", referiu Marcelo Rebelo de Sousa.



As alterações incluem a validação da ligação a Portugal por uma comissão de avaliação ou naturalização após três anos de residência em território nacional. Tal

ode ser considerado atentatório dos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana, bem como até, objetivamente, do direito à vida, pois

já foi libertada uma refém luso israelita com base na nacionalidade



Entre os reféns israelitas e de outras nacionalidades, do Hamas, em Gaza, com pedidos pendentes de concessão de nacionalidade, Marcelo Rebelo de Sousa destacou no requerimento enviado ao Tribunal Constitucional os "descendentes de judeus sefarditas portugueses".



portuguesa", notou o chefe de Estado.

O Presidente da República pediu a fiscalização preventiva da constitucionalidade da alteração à Lei da Nacionalidade, de acordo com uma nota publicada esta sexta-feira no site da Presidência."pO Parlamento aprovou o diploma a 5 de janeiro com os votos favoráveis de PS, IL, BE, PAN e Livre, as abstenções de PSD e de três deputados socialistas, e os votos contra de Chega e PCP.