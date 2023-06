O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve este sábado em Pedrogão Grande para visitar o memorial às vítimas dos fogos de 2017.De acordo com uma nota divulgada no Site Oficial da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa esteve "conforme prometido" em Pedrogão Grande, Castanheira de Pêra e Figueiró dos Vinhos. Na mesma nota, foram ainda divulgadas fotografias do Presidente da República no memorial às vítimas da tragédia de 2017.