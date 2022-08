Presidente de Tribunal Eleitoral do Brasil apela a eleitores para não cederem à desinformação

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) brasileiro apelou na segunda-feira aos eleitores para não cederem à desinformação, quando faltam cerca de dois meses para as eleições presidenciais no país.

"Não ceda aos discursos que apenas querem espalhar notícias falsas e violência. O Brasil é maior que a intolerância e a violência. As brasileiras e os brasileiros são maiores do que a intolerância e a violência", afirmou Edson Fachin.

Na sessão de abertura do segundo semestre forense de 2022 na Justiça Eleitoral, Fachin voltou a garantir que o as autoridades vão garantir liberdade do voto, a transparência e a segurança das urnas eletrónicas, que têm sido alvo de ataques infundados por parte do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.