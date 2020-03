Presidente do CDS alista-se como voluntário nas Forças Armadas para ajudar na luta contra coronavírus

Francisco Rodrigues dos Santos alistou-se como voluntário para ajudar as Forças Armadas nas ações que vão desenvolver na luta contra o novo coronavírus durante o estado de emergência.O líder do CDS responde assim ao pedido do Estado-Maior-General das Forças Armadas, que está a recrutar voluntários dentro da "família militar" para auxiliar os militares que no terreno vão prestar apoio aos portugueses e em reforço do Serviço Nacional de Saúde.Filho de um oficial do Exército, Francisco Rodrigues dos Santos, que estudou durante oito anos no Colégio Militar antes de se formar em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, sempre se assumiu um patriota que não vira as costas ao País em momentos difíceis.Para esta decisão de se voluntariar para ajudar as Forças Armadas durante a vigência do estado de emergência – que conciliará com as funções de líder partidário -, pesou a sua formação militar e o facto de Portugal estar a sofrer contra um inimigo implacável, silencioso e invisível, que convoca a Nação a combatê-lo, somando o melhor de cada um.A decisão do Presidente do CDS foi já comunicada à Comissão Executiva do partido, a quem transmitiu que "este este é um momento de união entre todos os portugueses, devendo os políticos oferecer testemunho de unidade nacional, sem espaço para sectarismos, na defesa das pessoas e da economia.""Agora é o momento de o País se unir e de estarmos ao lado dos Portugueses na primeira linha resistência ao Covid-19", disse Francisco Rodrigues dos Santos, que considera ter o dever moral de servir a Pátria quando esta chama pelos seus filhos".