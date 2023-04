Ao minuto Atualizado a 11 de abr de 2023 | 18:37

18:35 | 11/04 Manuel Beja diz ter perdido a paciência com justificações de CEO da TAP sobre uso de motoristas "Confrontei a Presidente da comissão executiva" sobre as deslocações com os motoristas da TAP



"Perdi a paciência", recorda Manuel Beja, ao lembrar justificações da CEO da TAP sobre uso abusivo de serviços de motorista.

18:30 | 11/04 Chairman da TAP terá sido informado do despedimento por telemóvel no dia da conferência Manuel Beja diz ter sido informado do despedimento pelo telemóvel, no dia da conferência.



"Recebi a notícia da destituição por um telefonema de João Galamba às 10h20 da manhã, no dia da conferência."

18:22 | 11/04 Pedro Nuno Santos não respondeu a Manuel Beja sobre saída de Alexandra Reis Manuel Beja tentou contactar antigo ministro das Infraestruturas sobre saída de Alexandra Reis, sem sucesso.



"Os quatro contactos que fiz com Pedro Nuno Santos eram para falar sobre esse tema [saída de Alexandra Reis]. Pedro Nuno Santos não respondeu à mensagem."

18:14 | 11/04 Christine e Alexandra Reis "tinham algo a acrescentar à TAP": Manuel Beja Antes de iniciar as declarações, a deputada do Bloco de Esquerda, repudia o ar condicionado, apontado diretamente para o local em que se encontra.



Mariana Mortágua questiona Manuel Beja sobre saída de Alexandra Reis.



"Tensão cresceu entre Alexandra Reis e CEO", justifica o chairman.



Manuel Beja defende que tentou manter Alexandra Reis e explicou a Christine Ourmières-Widener e a Alexandra Reis que as duas tinham algo a acrescentar à TAP.

18:13 | 11/04 Manuel Beja: "A TAP podia falir a qualquer momento" "Em qualquer empresa publico-privada o acionista tem de dar condições aos administradores para exercerem as funções. A TAP podia falir a qualquer momento se não houvesse aprovação do conselho de administração."

18:06 | 11/04 Resolução dos problemas com contratos de gestão estiveram "dormentes um ano" O chairman da TAP admite que tentou resolver, sem sucesso os problemas com os contratos de gestão da companhia aérea.



"O tema foi objeto de tentativas de resoluçãoo da minha parte, mas esteve dormente um ano", garante.



"Os contratos de gestão são entregues à administração. Perante a resposta negativa as pretensões apresentadas, enviámos nova carta sobre esse tema. Todos os membros do conselho de administração estavam cientes."

17:48 | 11/04 "Havia possibilidade de conflitos de interesses": Manuel Beja sobre administração da TAP Bruno Dias, deputado do PCP, inicia as perguntas a Manuel Beja.



Deputado pede ao chairman da TAP para ler uma carta enviada por Manuel Beja ao ministro das Finanças e ao ministro das Infraestruturas, no dia 7 de outubro.



No texto são expostas situações de possível conflito de interesses com a gestão da TAP.



"Havia uma possibilidade de conflitos de interesses", admite.



17:38 | 11/04 Chairman da TAP: "Saída [de Alexandra Reis] podia ter sido evitada" Chairman da TAP alega que saída de Alexandra Reis contribuiu para "evidenciar problemas da TAP



"Saída [de Alexandra Reis] podia ter sido evitada. Discordei da decisão."



"Procurei chegar à fala com Pedro Nuno Santos, sem sucesso", defende.



Manuel Beja acusa uma "prática informal de comunicação entre o acionador e a TAP" e recorda que alertou para "formas de comunicação mais adequadas".



O chairman da TAP, ainda apoiado pelo papel, apresenta as melhorias que sugeriu à administração da companhia e relata o trabalho que desempenhou desde o início do mandato.



"Intervi no uso indevido de motoristas."



"Estou seguro e tranquilo quanto ao papel que desempenhei", acrescenta Manuel Beja, que encerra a apresentação.

17:30 | 11/04 Tutela política da TAP "perdeu o norte": Manuel Beja na comissão de inquérito Apoiado por um papel, Manuel Beja, mostra intenções com as quais está presente na comissão.



O chairman da TAP faz, primeiramente, uma apresentação do funcionamento da administração da companhia aérea.



"Tenho mantido silêncio por dever institucional", afirma.



"Exercício de tutela política começou bem, mas perdeu o norte", acrescenta o chairman.



"O princípio da não interferência foi sendo substituído pelo controlo."

O presidente do conselho de administração da TAP, Manuel Beja, demitido depois de ser sabido o valor da indemnização a Alexandra Reis, está a ser ouvido esta quarta-feira na comissão de inquérito à gestão da companhia aérea.Manuel Beja é a quinta pessoa a ser ouvida nas comissões de inquérito à TAP. Pelo parlamento já passaramOs deputados querem ouvir 60 personalidades. caso, divulgado pelo Correio da Manhã , levou à demissão de Pedro Nuno Santos , na altura ministro das Infraestruturas, e do secretário de Estado Hugo Mendes. Alexandra Reis abandonou o cargo pouco depois da tomada de posse como secretária de Estado do Tesouro.