Presidente do Equador revoga estado de emergência após 13 dias de protestos

O Presidente do Equador, Guillermo Lasso, revogou no sábado o estado de emergência, algo que era uma das reivindicações feitas pelos líderes indígenas que há 13 dias protestam contra as políticas económicas do governo.

O estado de emergência estava em vigor desde 18 de junho, inicialmente em três das 24 províncias do Equador e mais tarde alargada a seis províncias onde se concentravam os protestos liderados pela Confederação de Nacionalidades Indígenas (Conaie).

Com esta decisão, o Governo "ratifica a vontade de garantir a geração de espaços de paz nos quais os equatorianos possam retomar gradualmente as suas atividades", disse um porta-voz da presidência do Equador.