Presidente do Eurogrupo sublinha "empenho" de Portugal no PRR apesar da crise política

O presidente do Eurogrupo, Paschal Donohoe, sublinha que Portugal "está muito empenhado" na execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que trará "enormes oportunidades à economia portuguesa", não comentando eventuais impactos da crise política no país.

"A situação política em Portugal é, em grande medida, um assunto para os políticos de Portugal, não é realmente apropriado que eu faça comentários, mas o que eu sei é que o atual Governo está muito empenhado na execução do PRR e a razão pela qual esse plano é tão importante é porque pode ajudar economias como a portuguesa, que precisam de avançar em direção a um futuro mais verde", declarou Paschal Donohoe, em entrevista à agência Lusa em Bruxelas.

Vincando que "há enormes oportunidades à espera da economia portuguesa para fazer ainda mudanças para uma energia com menos carbono", o responsável classificou o Mecanismo de Recuperação e Resiliência, que financia os PRR, como "uma iniciativa importante, não só para Portugal, mas também para a Europa".