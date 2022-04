Presidente do PS adverte que é preciso agir no curto prazo e rever políticas e meios

O presidente do PS salienta que a presente conjuntura é difícil para os governos, famílias e empresas, e defende que se impõe agir no curto prazo, adequando ou revendo políticas e meios onde e quando necessário.

Esta posição de Carlos César consta de uma mensagem a propósito do 49.º aniversário do PS, que será assinalado não hoje, dia de luto nacional pela morte da atriz Eunice Muñoz, mas apenas na quarta-feira, na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa, pelas 21h00.

"Estamos, de novo, a viver tempos que não são fáceis para os governos, e ainda menos para as pessoas, para as famílias e também muito penosos para as empresas", refere o presidente do PS, numa alusão às consequências da guerra na Ucrânia.