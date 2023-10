O PSD vai votar contra a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2024, anunciou esta terça-feira o presidente do partido, Luís Montenegro.

"Os senhores deputados não vão estranhar que a comissão permanente ontem [segunda-feira] reunida decidiu transmitir ao grupo parlamentar a orientação de voto contra", anunciou Montenegro, no encerramento das jornadas parlamentares do PSD, que decorrem na Assembleia da República e foram centradas no OE2024, com votação na generalidade marcada para 31 de outubro.