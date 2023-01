Presidente do PSD considera que centros de investigação são "excelente exemplo" para impulsionar o país

O presidente do PSD afirmou esta terça que centros de investigação são um "excelente exemplo" de uma forma de impulsionar um país moderno e reter os jovens, que de outra forma se veem forçados a emigrar.

"O Biocant é um centro de investigação e de conhecimento que é um excelente exemplo daquilo que pode ser a alavancagem de um país moderno, de um país que cria valor, de um país que cria riqueza, de um país que retém talento através da conjugação de várias vontades", disse Luís Montenegro no decorrer de uma visita ao Biocant - Parque Tecnológico de Cantanhede.

O líder do PSD referiu que este parque científico inteiramente dedicado à biotecnologia nasceu no âmbito da câmara local, destacando a importância que os municípios podem ter na captação de investimento, em definir estratégias de desenvolvimento e ainda na articulação com as diversas entidades, seja o Estado central, empresas ou universidades.

Luís Montenegro lembrou as dificuldades que os jovens têm em pagar uma renda de casa, de poderem arcar com as consequências do aumento das prestações fruto do aumento das taxas de juro, as falhas do Serviço Nacional de Saúde (SNS) na área da obstetrícia, assim como o facto de muitos alunos estarem sem professor.

Considerando esta realidade, "estamos a criar condições para que os nossos jovens possam emigrar e possam ir à procura de uma sociedade que lhes confira maior probabilidade de serem bem-sucedidos".

Para o presidente do PSD, o país tem uma "geração que é altamente qualificada" e que "muitas vezes não tem oportunidade de pôr a sua qualificação e o seu conhecimento ao serviço do seu país" e por isso os jovens "vão para o estrangeiro em busca dessa oportunidade".

"São centros de investigação como este que interligam a comunidade local, a autarquia, os poderes públicos às universidades, as empresas aos núcleos de investigação", frisou.