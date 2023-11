Presidente do sindicato dos bancários ao lado de José Luís Carneiro

Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro vão somando apoios na corrida interna do PS para Secretário-geral do Partido Socialista. Este domingo, ficou-se a saber que António Fonseca, Presidente do Mais Sindicato e da rede de saúde SAMS, apoia publicamente a candidatura do ainda ministro da administração interna. António Fonseca sublinha a "maturidade" e a "experiência" de José Luís Carneiro.

No mesmo dia a candidatura de Pedro Nuno Santos fez saber que tem o apoio de mais de metade da bancada socialista. No total são 79, de 120, os parlamentares que vão votar no ex-ministro das infraestruturas. Ainda há vários que querem esperar para expressar publicamente o sentido de voto. Exemplo disso é o líder parlamentar, Eurico Brilhante Dias, que só vai revelar quem apoia depois da votação do Orçamento do Estado, que acontece no final do mês.