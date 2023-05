Presidente executivo da NOS pede para que receita do Estado decorrente dos lucros da Anacom não seja aplicada na TAP

O presidente executivo da NOS, Miguel Almeida, pediu esta quarta-feira para que a receita do Estado decorrente dos lucros da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) não seja aplicada na TAP, arrancando palmas da audiência no congresso da APDC.

A afirmação foi feita durante o debate do Estado da Nação das Comunicações, que encerra o último dia da 32.ª edição do congresso da APDC, em Lisboa, enquanto a Altice era questionada sobre o que "seria útil fazer com a receita do Estado" decorrente do lucro da Anacom em 2022, de quase 50 milhões de euros.

"Por favor não metam na TAP", disparou Miguel Almeida, o que suscitou gargalhadas e arrancou palmas na audiência.

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, que chegou já o debate tinha começado, encerrou o evento.

A 'tokenização', representação de ativos físicos por digitais, os avanços da inteligência artificial (IA) e o potencial de ganhos da Administração Pública com o digital foram alguns dos temas em debate na 32.ª edição do congresso da APDC.

O evento anual da APDC - Digital Business Community, que voltou a decorrer em formato híbrido entre terça e quarta-feira, tem como tema "The Great Digital Tech Disruptions" e conta com o ex-ministro da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, como presidente deste congresso.