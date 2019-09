Marcelo "não autoriza nem autorizará" utilização da sua imagem por candidatos

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta sexta-feira que "não autoriza nem autorizará a utilização da sua imagem por qualquer candidato ou candidatura às próximas eleições" legislativas."O Presidente da República não autoriza nem autorizará a utilização da sua imagem por qualquer candidato ou candidatura às próximas eleições", refere uma nota do chefe de Estado publicada no 'site' da Presidência da República.O esclarecimento surgiu depois de o deputado do PSD Cristóvão Norte ter apresentado na rede social Twitter um folheto com a lista dos candidatos socialistas por Coimbra, cuja cabeça de lista é a atual ministra da Saúde, Marta Temido.Além das fotografias dos candidatos surge uma imagem de Marcelo Rebelo de Sousa com o número dois da lista, Pedro Coimbra, que é também deputado, presidente da Federação Distrital de Coimbra e presidente da Assembleia Municipal de Penacova."O gabinete do Presidente tem de tornar público que rejeita esta grosseira manipulação e que exige a sua remoção. O PS domina as artes menores da política. Folheto PS do círculo de Coimbra", lê-se na mensagem do deputado social-democrata.Aos jornalistas, à margem de uma visita à Feira do Livro do Porto, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou esta sexta-feira esperar que a "utilização abusiva" da sua imagem em folheto com os candidatos do PS de Coimbra às eleições legislativas seja retirada.O chefe de Estado disse não autorizar "nenhum candidato" a utilizar a sua imagem em campanha eleitoral."Como sabem, tiro fotos com milhões de portuguesas e portugueses, mas isso é uma coisa, outra coisa é um, algum ou alguma desses portugueses candidatos utilizar isso para efeitos de campanha", afirmou.O secretário-geral do PS pediu esta sexta-feira desculpa ao Presidente da República pela utilização da sua imagem em material de campanha eleitoral dos socialistas de Coimbra, que o partido já mandou retirar de circulação e destruir."A direção de campanha do PS já pediu desculpas ao Presidente da República e mandou retirar e destruir todo esse material de campanha. Posteriormente, o secretário-geral do PS também já falou com o Presidente da República a pedir desculpa pelo sucedido", afirmou à Lusa fonte oficial deste partido.