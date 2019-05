Presidente nomeia marido para cargo na Câmara Municipal de Góis

A nomeação do marido da presidente da Câmara de Góis, Lurdes Castanheira, eleita pelo PS, como chefe de gabinete está a dividir a população do concelho. Para uns a decisão é "perfeitamente aceitável" enquanto outros criticam a nomeação.Conhecido entre os mais velhos por ‘Tonito’, António Gonçalves foi mais de 10 anos motorista da autarquia. Em 2012 foi promovido a secretário e entretanto nomeado chefe de gabinete em dois mandatos consecutivos.A última nomeação ocorreu no final de 2017, já depois do casamento com a autarca.Na vila as opiniões dividem-se. "É mau. Era motorista dela e desde que passaram a ter uma relação foi promovido e agora já é senhor doutor e todos lhe levantam a pala", diz uma moradora, que pede para não ser identificada. Opinião semelhante tem António Vicente, 74 anos: "É errado por ser marido e mulher. Na questão moral não é aceitável".Já Ilda Pascoal não vê "qualquer problema": "É competentíssimo." Na mesma linha, Casimiro Simões diz que basta ser competente e "gostar da terra", ao lembrar que António Gonçalves "é um homem da serra". Maria de Lurdes Barata reconhece que "pode não ter currículo mas é competente para o cargo".Lurdes Castanheira não esteve esta sexta-feira disponível para prestar declarações, mas fonte da autarquia disse que a nomeação é legal. Ao ‘Observador’ a autarca justificou a decisão pela "confiança pessoal" e que ficou "mais barato" do que recrutar uma pessoa externa.