Presidente preside a sessão solene comemorativa dos 45 anos da Assembleia da Madeira

O Presidente da República vai presidir, em 19 de julho, à sessão solene comemorativa dos 45 anos da instalação da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), foi hoje confirmado no final da reunião da conferência de líderes.

Nessa reunião foi ainda debatido o programa comemorativo do aniversário da instalação da ALM, que será marcado por quatro momentos distintos: a atribuição do Prémio Emanuel Rodrigues [o primeiro presidente do parlamento regional] e a sessão solene comemorativa do Dia da Assembleia.

O programa também dá destaque à inauguração da Escultura em Homenagem aos Profissionais da saúde e aos demais que têm estado na linha da frente de combate à pandemia de covid-19 na Região Autónoma da Madeira, uma obra assinada pelo escultor madeirense Martim Velosa, e ao concerto comemorativo, a cargo do agrupamento Alma Lusa, no Largo da Capela a encerrar o programa.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, o centrista José Manuel Rodrigues, afirmou que o monumento que será inaugurado foi "uma iniciativa do parlamento regional, que tem como objetivo perpetuar no tempo o trabalho de todos aqueles que, na linha da frente, deram o seu melhor, dedicaram-se de forma abnegada para salvar vidas e permitiram que a sociedade continuasse a funcionar".

Nesta reunião, os representantes dos partidos no parlamento madeirense também agendaram para 22 de julho o debate do "Estado da Região".

