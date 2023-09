Presidente Zelensky adia visita a Portugal para data ainda a decidir

Volodymyr Zelensky adiou a visita a Portugal que a SIC noticiou estar agendada, inicialmente, para a próxima sexta-feira.A informação era de que o presidente ucraniano iria participar na reunião do Grupo de Arraiolos, no Porto, com a presença de 14 chefes de Estado, entre os quais os da Hungria e Polónia.O encontro anual do Grupo de Arraiolos junta anualmente chefes de Estado não executivos da União Europeia. A reunião de 2023 realiza-se em Portugal como forma de assinalar os 20 anos da iniciativa lançada na vila alentejana de Arraiolos pelo então Presidente da República Jorge Sampaio.