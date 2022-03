Presidentes de 56 câmaras das regiões de Coimbra, Viseu, Aveiro e do Oeste e o autarca de Macedo de Cavaleiros gastaram mais de 100 mil euros para visitar a exposição mundial no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, segundo o portal Base que publica os contratos públicos.As despesas das viagens realizadas em fevereiro foram suportadas pelas comunidades intermunicipais (CIM) à exceção do município de Macedo de Cavaleiros, que assumiu os seus custos individualmente.