O Governo ameaça recorrer ao Tribunal Constitucional para impedir o reforço dos apoios sociais aprovado pela oposição no Parlamento. António Costa fez questão de alertar Marcelo Rebelo de Sousa que o diploma viola a lei-travão, que garante o equilíbrio do Orçamento do Estado.









“Não é uma pressão. É uma informação que cumpre ao Governo dar”, explicou esta sexta-feira o primeiro-ministro sobre a comunicação feita a Belém. Costa garantiu ainda que não há “nenhum conflito” com o Presidente da República, apenas a “normal” relação institucional a funcionar.

Mas, se Marcelo acabar a dar luz verde ao diploma, há um último trunfo que o Executivo está pronto para usar: o recurso ao Tribunal Constitucional. De manhã, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, já tinha admitido a hipótese, dizendo que o Governo “não abdica de nenhuma das suas prerrogativas”.





Do outro lado do conflito está o Bloco de Esquerda, que tem subido o tom nos ataques ao Governo. Catarina Martins voltou esta sexta-feira a apelar a Marcelo para que promulgue o reforço nos apoios, alertando que “há 130 mil pessoas a receber apenas 200 euros” por mês. As contas bloquistas antecipam mais 300 euros mensais para recibos verdes e sócios-gerentes, ficando o apoio abaixo do salário mínimo nacional.





Também o líder dos comunistas, Jerónimo de Sousa, veio esta sexta-feira desafiar o Presidente da República a promulgar a lei que reforça os apoios sociais, não assumindo assim uma “posição de força de bloqueio” para “poupar no défice”.