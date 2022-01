O Governo não está disposto a ceder a pressões da sociedade para permitir o voto presencial dos eleitores em isolamento obrigatório por Covid-19 no dia 30 de janeiro. Primeiro, é preciso “segurança jurídica”, exigiu esta quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa, sublinhando que “o Governo, se quiser, pode alterar [as regras], mas não deve, porque o Governo deve garantir a todos que é isento na gestão do processo eleitoral”.