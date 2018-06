Marcelo anuncia que receberá Presidente da China em Portugal no final do ano

Presidente da República vai encontrar-se com Trump na quarta-feira.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou nos Estados Unidos da América que irá receber o Presidente da China, Xi Jinping, em Portugal no final do ano.



Perante algumas centenas de emigrantes portugueses e lusodescendentes, no Centro Comunitário Português da Virgínia, Marcelo Rebelo de Sousa disse que vai encontrar-se com o Presidente norte-americano, Donald Trump, na quarta-feira e que na semana passada fez "uma visita de cortesia" ao Presidente da Rússia, Vladimir Putin.



"E receberemos o Presidente de outro país também muito importante no final do ano, porque nós temos esta capacidade de diálogo e de entendimento", acrescentou. O chefe de Estado adiantou depois à agência Lusa que se estava a referir ao Presidente da China, Xi Jinping.



Em novembro de 2017, numa intervenção na IV Gala Portugal-China, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa já tinha declarado que esperava receber em 2018 o Presidente chinês em visita de Estado a Portugal.



"Terei grande satisfação em receber o senhor Presidente Xi Jinping em visita de Estado que, espero, possa concretizar-se em breve, talvez mesmo no próximo ano", afirmou, na altura, acrescentando que a data estava a ser acertada "pelos canais diplomáticos usuais".