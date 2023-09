Previsões até 2027 num quadro muito incerto

O Conselho de Finanças Públicas prevê uma desaceleração da economia, a estabilização do desemprego e uma taxa de inflação de 2,8% para 2024. Estas previsões foram feitas num quadro “externo de elevada incerteza”, com os principais parceiros fragilizados e com uma política monetária “restritiva”.



A entidade liderada por Nazaré Cabral atualizou esta quinta-feira as suas “Perspetivas Económicas e Orçamentais 2023-2027”, projetando um crescimento do produto interno bruto (PIB) de 2,2% para 2023 e um abrandamento de 1,6% em 2024, seguido de uma recuperação gradual de 2% até ao fim do horizonte temporal da projeção.









Ver comentários