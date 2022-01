Primeiro Ministro de Cabo Verde felicitou António Costa e espera reforço das relações

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, disse esta noite que felicitou António Costa pela vitória nas eleições legislativas em Portugal, esperando um reforço das relações bilaterais.

"Telefonei ao António Costa a felicitá-lo pela vitória nas eleições legislativas em Portugal. Vamos reforçar as relações de boa parceria que existem entre Cabo Verde e Portugal", escreveu o chefe do Governo cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, numa mensagem publicada às 21h30 locais (22h30 de Lisboa) na sua conta oficial na rede social Facebook.

O PS é o partido mais votado, com 41,85% dos votos e 99 mandatos nas eleições legislativas de hoje, quando estavam apurados os resultados provisórios em 3.060 das 3.092 freguesias do país.

De acordo com dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral, o PSD é o segundo partido mais votado com 28,13%, e 60 mandatos, pelas 23h00 de Lisboa (22:00 em Cabo Verde).