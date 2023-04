Primeiro-ministro desconhecia reunião entre membros do Governo e ex-CEO da TAP

O primeiro-ministro, António Costa, disse esta sexta-feira que não teve conhecimento da reunião preparatória de uma audição com a ex-CEO da TAP, que foi criticada pela oposição, e desvalorizou a polémica, mas considerou que essas reuniões são normais.

Garantindo que a reunião "não teve nada a ver com a comissão parlamentar de inquérito [à gestão da TAP]", mas "com uma audição parlamentar normal", o primeiro-ministro adiantou que quando era secretário de Estado e ministro dos Assuntos Parlamentares "era muito frequente haver reuniões de preparação das audições".

O primeiro-ministro falava à margem da assinatura do protocolo de colaboração com a Fundação Repsol - Projeto Motor Verde +Floresta, no Salão Nobre do Instituto Superior de Agronomia de Lisboa, Tapada da Ajuda, Lisboa.