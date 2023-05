Primeiro-ministro diz que portugueses não querem nova crise

O primeiro-ministro afirmou esta quinta-feira que os portugueses não desejam uma crise política e que o ciclo económico está a inverter-se com resultados cada vez mais favoráveis.António Costa criticou o que considerou ser a "ânsia" de poder do presidente do PSD, Luís Montenegro, mas estendeu a crítica à oposição de direita em geral.O líder do executivo citou Montenegro quando disse no Funchal que "chegou o nosso tempo, agora é a nossa vez". António Costa referiu que o "frenesim da direita para criar uma crise política absolutamente indesejada pelos portugueses e contrária aos interesses nacionais resulta de um facto essencial: a direita percebeu que o ciclo económico mudou e que ainda não foi desta vez que o diabo chegou, e que esta inversão significa que cada dia que passe a vida dos portugueses vai melhorar", mas "cada dia em que a vida dos portugueses melhorar é um dia em que a direita terá maiores dificuldades em derrubar este Governo" que "não está parado, está a governar", apesar de ser "pouco audível perante o ruído mediático para cada caso e casinho", disse.