O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta terça-feira, em Coimbra, que ainda há “muita competência que está no Estado” que poderia ser exercida ao nível local, realçando que a despesa pública executada pelos municípios deverá quase duplicar este ano face a 2015.



Costa falava no final da cerimónia de assinatura do acordo entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses e realçou que há que consolidar as áreas já descentralizadas – saúde, educação e ação social –, mas sem deixar de pensar na próxima etapa.









