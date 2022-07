O primeiro-ministro recebe na sexta-feira, em São Bento, o novo líder do PSD, o primeiro encontro entre ambos que têm na agenda a prazo um eventual acordo para a construção do novo aeroporto da região de Lisboa.

O encontro entre António Costa e Luís Montenegro terá lugar às 10h00, de acordo com fonte do Executivo.

No final de maio, Luís Montenegro foi eleito líder do PSD com mais de 72% dos votos, sucedendo no cargo a Rui Rio, e entrou formalmente em funções no início deste mês.