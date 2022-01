Primeiro-ministro são-tomense felicita António Costa pela vitória nas legislativas

O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, felicitou esta segunda-feira António Costa pela vitória do Partido Socialista nas eleições legislativas portuguesas de domingo e manifestou o desejo de reforçar a relação de cooperação e amizade com Portugal.

A informação, partilhada na página do Facebook do Governo são-tomense, refere que Jorge Bom Jesus e António Costa conversaram via telefónica.

"Durante a conversa telefónica, o primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, manifestou o desejo de reforçar a relação de cooperação e excelente amizade existente entre São Tomé e Príncipe e Portugal", lê-se na nota do Governo são-tomense.