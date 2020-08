‘Princesa’ Isabel dos Santos e hacker Rui Pinto trocam acusações

Isabel dos Santos e o hacker Rui Pinto, que denunciou os esquemas financeiros da empresária angolana através do Luanda Leaks, protagonizaram uma troca de acusações este fim de semana na rede social Twitter.









O pirata informático começou por questionar se a família do ex-presidente de Angola seria “a real proprietária de uma das maiores propriedades muradas da Europa” e de “cerca de uma dezena de outras propriedades na zona do Oeste”. Em causa está a Herdade da Torre Bela, no Ribatejo.

A resposta de Isabel dos Santos chegou domingo, também no Twitter. “Pensei que fosse um hacker com 715 mil documentos e provas. Pelos vistos é um mero curioso que vive de fofocas”, ironizou. A empresária aproveitou para questionar se o hacker vai receber salário e casa “como funcionário público”, após ter sido libertado no início do mês e se encontrar agora ao abrigo de um programa de proteção de testemunhas.





Rui Pinto começa a ser julgado a 4 de setembro no Tribunal Central Criminal de Lisboa por 90 crimes, onde se inclui a tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen. Além do Football Leaks, foi também denunciante do Luanda Leaks. A investigação assentou em documentos que mostravam transferências milionárias feitas por Isabel dos Santos da petrolífera Sonangol para um fundo no Dubai. O caso forçou a ‘princesa’ de Angola a alienar participações em empresas portuguesas, como o Eurobic e a Efacec.