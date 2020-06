Privados abrem portas a acordo entre TAP e Governo

David Neeleman quebrou esta segunda-feira o silêncio para "rejeitar as declarações sobre o empenho dos privados no futuro" da TAP e manifestar-se aberto a um acordo com o Governo. A posição do acionista foi conhecida depois de Marques Mendes garantir que o acordo está iminente e um dia antes de o ministro das Infraestruturas ir ao Parlamento.Os acionistas privados estão "disponíveis para aceitar a participação do Estado na comissão executiva imediatamente e mesmo antes de uma eventual capitalização do empréstimo", diz David Neeleman numa mensagem enviada à Lusa."Apesar de não ter sido essa a nossa proposta, agradecemos muito o apoio do Estado português através de um empréstimo de emergência à TAP e aceitamos obviamente as medidas de controlo da utilização desse empréstimo", afirmou o acionista. Na prática, a dizer o mesmo que o presidente da comissão executiva dissera aos deputados a semana passada.O ministro das Infraestruturas manifestou, entretanto, "alguma perplexidade" perante as afirmações de Antonoaldo Neves. Num podcast do PS, Pedro Nuno Santos recordou que quem "vai fazer a injeção" de capital na empresa é o Estado português, logo não "era a atual comissão executiva que estaria a fazer um favor ao demonstrar disponibilidade para aceitar um membro" naquele órgão.A questão do poder executivo na TAP coloca-se devido ao empréstimo de 1,2 mil milhões de euros que o Estado foi autorizado por Bruxelas a fazer à companhia aérea.O líder do PSD voltou também a defender a intervenção do Estado: "Não vale a pena meter um euro na TAP se não houver um plano de negócios consistente para o futuro, senão significa que estamos a meter dinheiro agora e daqui por um ano estão a pedir mais e a TAP continua a ser um sorvedouro de dinheiros públicos brutal".A CP não tem capacidade para aumentar o número de comboios em circulação na Área Metropolitana de Lisboa, afirmou esta segunda-feira o ministro das Infraestruturas, revelando que está em estudo a possibilidade de alterações de horários. Mas Pedro Nuno Santos também garantiu que "a lotação dos comboios está muito abaixo do 1/3 em média, com poucos comboios perto dos 2/3", recusando a sobrelotação.