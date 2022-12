O ministro das Infraestruturas , Pedro Nuno Santos, afirmou esta quarta-feira no Parlamento que a intenção de reprivatizar a TAP “já foi sinalizada ao mercado”, apesar de ainda não ter havido conversas com potenciais compradores.



“Há uma intenção por parte do Governo em abrir capital da empresa e essa intenção já foi sinalizada ao mercado”, disse Pedro Nuno Santos em resposta às questões do deputado da Iniciativa Liberal (IL) Carlos Guimarães Pinto.









