"Problema de fundo é estrutural, não é do Governo": Marcelo Rebelo de Sousa sobre caos na saúde

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu, esta segunda-feira, que o problema do Serviço Nacional de Saúde (SNS) não é estrutural, mas sim das pressões enfrentadas que nunca tinham aparecido. O Presidente afirmou ainda que devemos questionar quais são os pontos que funcionam menos bem e que a resposta deve ser dada com base no conjunto para que este possa ser remendado de vez.

"Esta é uma altura para olhar para o conjunto e dizer quais são os problemas que são verdadeiramente fundamentais, depois da experiência da pandemia", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.