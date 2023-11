Programa do Governo da Madeira aprovado só com o apoio de PSD, CDS-PP e PAN

A moção de confiança ao Programa do Governo Regional da Madeira para o quadriénio 2023-2027 foi esta sexta-feira aprovada apenas com os votos favoráveis do PSD, CDS-PP e PAN, que têm um acordo de incidência parlamentar.

O documento, discutido e votado no parlamento madeirense, contou com os votos contra de toda a oposição (PS, JPP, Chega, IL, BE e PCP), que teceu inúmeras críticas ao executivo liderado por Miguel Albuquerque.

A coligação PSD/CDS-PP venceu as eleições regionais de 24 de setembro, mas ficou a um deputado da maioria absoluta, tendo negociado posteriormente um acordo de incidência parlamentar com o PAN.