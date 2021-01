Quando todas as televisões se preparavam para apresentar as sondagens à boca das urnas, este domingo às 20h00, afoi a primeira a anunciar a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa para mais cinco anos como Presidente da República.Todas as projeções indicaram o atual chefe de Estado como favorito, seguido de Ana Gomes e André Ventura, e colocaram Vitorino Silva em último lugar.Contudo, isso depressa se revelou um tiro ao lado.