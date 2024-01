O projeto ‘Dubai Madeira’, um megaempreendimento de luxo, com nove edifícios e 400 casas, na zona Oeste do Funchal, é o que une os três detidos por corrupção na Madeira que se encontram nos calabouços da Polícia Judiciária (PJ) em Lisboa.



Avelino Farinha e Custódio Correia são sócios da Varino, empresa promotora do projeto, que representa um investimento privado de 300 milhões de euros, o maior alguma vez feito na região autónoma.









