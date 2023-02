Projeto de parecer da IGF confirma irregularidades na indemnização de Alexandra Reis

A polémica indemnização da TAP que Alexandra Reis recebeu no valor de 500 mil euros apresentava fortes irregularidades.A revelação é feita pela SIC Notícias que teve acesso ao projeto de parecer da Inspeção-Geral das Finanças (IGF).A ex-secretária de Estado do Tesouro e a companhia aérea foram já notificadas pela IGF para fazer o contraditório ao projeto de parecer.Recorde-se que Alexandra Reis demitiu-se do cargo de secretária de Estado do Tesouro depois de oter noticiado que esta recebeu uma indemnização no valor de 500 mil euros por sair antecipadamente do cargo de administradora executiva da companhia aérea portuguesa, quando ainda tinha de cumprir funções durante dois anos.Em atualização