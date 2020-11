Projeto lei defende castração química a pedófilos e violadores que queiram beneficiar de liberdade condicional

O deputado André Ventura (Chega) apresentou esta quarta-feira, no Parlamento, um projeto lei impõe a obrigatoriedade de castração química aos pedófilos e violadores que queiram beneficiar de liberdade condicional.De acordo com a proposta, a que oteve acesso, na "condenação pelos crimes de violação ou abuso sexual de menores a aplicação da liberdade condicional depende da aplicação de castração química aos condenados".Concretiza que "Entende-se por castração química a forma temporária de castração, suportada pela indução de medicamentos hormonais e medicamentos inibidores da libido, aplicada em estabelecimento médico devidamente autorizado e credenciado para o efeito."Na exposição de motivos, André Ventura refere que Portugal não pode "ficar indiferente " a este debate e que "considera-se hoje inequívoco que, por muitos avanços que se tenham feito no combate à mesma, todas as alterações que foram preceituadas para reforçar a tutela das crianças ou adolescentes vítimas de crimes sexuais, bem como para reforçar a luta e o combate à pedofilia, continuam ainda muito aquém do necessário."O Chega refere que "os índices de reincidência da conduta criminal em causa, muitas vezes pelo mesmo agente criminoso punido e julgado, são absolutamente inaceitáveis"