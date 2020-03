Projeto lei visa criar regras antiabuso dos cobradores do fraque

"Temos de pôr um travão nas práticas abusivas." As palavras são do deputado socialista Pedro Delgado Alves, subscritor do projeto de lei do PS que visa criar um regime de proteção contra a atuação dos cobradores do fraque.O projeto de lei consultado pelotem por base a "desproteção dos cidadãos" face à inexistência de "meios de salvaguarda de todas as pessoas que se confrontem com o problema" para sustentar a necessidade de "levar a cabo regulamentação" contra "práticas agressivas". Prevê, nesse sentido, a construção de um "regime robusto de proteção" que passa, entre outras medidas, por impedir desde logo contactos "com qualquer pessoa que não seja o devedor ou o seu advogado".Estabelece ainda a proibição de o credor ou o seu representante utilizarem métodos "opressivos ou de intrusão" e de "realizarem contactos para o local de trabalho do devedor". Fica o credor também obrigado a abster-se de se deslocar à residência do devedor "entre as vinte horas e as oito horas do dia seguinte".O mesmo projeto de lei estabelece "um quadro contraordenacional" que vai desde a aplicação de coimas que podem ir dos 200 aos 7500 euros para contraordenações leves. Para as graves, em caso de violação dos deveres referidos, o montante pode ir dos mil aos 20 mil euros.O projeto de lei, que deu entrada na Assembleia da República esta semana, visa, de acordo com Delgado Alves, "dar resposta a situações que tantas vezes são reportadas e que passam pela adoção de comportamentos abusivos", como são o casos de "cobranças feitas fora de horas" ou "no local de trabalho dos visados com recurso a práticas embaraçosas". É com conhecimento de causa, que, em declarações ao, o deputado do PS defende a "urgência na criação de regras para as cobranças levadas a cabo fora dos tribunais". O debate está agendado para 3 de abril.A iniciativa dos socialistas proíbe a utilização, por parte do credor, de "viaturas, indumentária ou materiais de comunicação que, pelo conteúdo da mensagem transmitida, procurem embaraçar ou transmitir uma imagem negativa do devedor".O projeto de lei do PS prevê que a aplicação das coimas e sanções acessórias compete à Direção-Geral do Consumidor. O valor reverte 60% para o Estado, 30% para a Direção-Geral do Consumidor, constituindo receita própria, e 10% para a entidade autuante.