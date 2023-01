Proposta de revogar modelo de cogestão das áreas protegidas chumbada no parlamento

Os projetos de lei do PCP, BE e PAN que propunham a revogação do modelo de cogestão das áreas protegidas foram esta quinta-feira chumbados, com os votos contra do PS, PSD e Chega.

Na votação desta quinta-feira, referente a cinco projetos de lei debatidos em plenário na quarta-feira sobre o tema, baixaram à comissão de Ambiente e Energia os projetos de lei do PSD e do Chega.

Na quinta-feira, o grupo parlamentar do PS já tinha dito que não concordava com as propostas de revogação do modelo de cogestão das áreas protegidas, mas admitiu que o mesmo podia ser valorizado e melhorado.

Os projetos de lei do PSD e do Chega apenas querem alterar e melhorar o modelo, uma das mudanças é a criação de um diretor executivo.

O modelo de cogestão das áreas protegidas foi criado pelo Governo em 2019, assente numa gestão partilhada e participada das áreas protegidas e de mais responsabilidades das instituições locais.

A cogestão contempla a participação na gestão das autoridades locais, mas envolve também entidades como universidades e outras organizações locais. Aplica-se às áreas protegidas da Rede Nacional de Áreas Protegidas.