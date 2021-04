O Governo quer alargar de 10 para 15 anos o prazo de prescrição do crime de corrupção cometido por políticos ou funcionários públicos. Esta atualização pode ser entendida como a reação do Executivo à prescrição dos crimes de José Sócrates na Operação Marquês. Mas a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, nega que as medidas agora aprovadas pelo Governo tivessem ...