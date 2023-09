Proprietários rejeitam novo travão ao aumento das rendas

As três associações de proprietários, ouvidas esta quinta-feira pela ministra da Habitação, rejeitaram um novo travão ao aumento das rendas, remetendo para o Estado a resposta social à crise na habitação.

"Há unanimidade contra o travão ao aumento das rendas", resumiu, em declarações aos jornalistas, João Caiado Guerreiro, presidente da Associação Portuguesa de Proprietários.

"O que é razoável é a taxa de inflação", frisou, à saída de uma "conversa construtiva" com a ministra Marina Gonçalves, que terminou pelas 20h30 desta quinta-feira.

Segundo os números da inflação de agosto divulgados recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o valor das rendas poderá aumentar 6,94% em 2024, caso o Governo não estabeleça um limite às atualizações, como fez este ano.

Na sequência deste cenário, a ministra da Habitação, Marina Gonçalves, convocou as duas centrais sindicais, bem como associações de inquilinos, proprietários e consumidores, para os ouvir, hoje e sexta-feira, sobre a atualização das rendas para 2024 e as regras para os contratos anteriores a 1990.

Na opinião de João Caiado Guerreiro, "o Estado pode apoiar quem precisa", mas "não devem ser os investidores a apoiar", que não causaram o problema da habitação.

"Deve haver um apoio do Estado aos inquilinos que tenham mais necessidades, que são só alguns", notou.

Uma das soluções possíveis seria "distinguir entre os arrendamentos, com um determinado valor, para as pessoas que necessitam, e arrendamentos muito acima, como se faz em Espanha, que não têm qualquer limitação quanto à subida", propõe.

"Os arrendamentos comerciais deviam ficar fora disto. Não se percebe muito bem por que é que, por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos ou Millenium ou a Microsoft precisam de uma limitação na subida das rendas", exemplifica.

Para a Associação Portuguesa de Proprietários, o pacote Mais Habitação, apresentado pelo Governo e que deverá ser aprovado nesta sexta-feira, no parlamento, após veto presidencial, tem "coisas positivas, como a "desburocratização" da construção de casas.

"É preciso que se construam rapidamente casas, para baixar o preço das rendas", realçou.

Antes de ser recebido no mesmo encontro, Luís Menezes Leitão, presidente da Associação Lisbonense de Proprietários, contestou a audição conjunta das três associações de proprietários, acusando o Governo de não querer "ouvir efetivamente" as diferentes posições.

Sobre o aumento das rendas, frisou que o travão feito no ano passado foi "um erro" e empurrou as casas para fora do mercado.

"O resultado disto vai ser absolutamente calamitoso. Já foi este não e vai-se agravar no próximo ano se o travão continuar", alertou, recordando "princípio de atualização das rendas em conformidade com a inflação desde 1985".

O jurista assinalou ainda que este tipo de medidas mina a confiança dos proprietários, já que o arrendamento passa a ser "um risco" e um negócio potencialmente "ruinoso".

Para responder à crise na habitação, que reconhece existir, o Estado deve implementar um "programa de subsídios" para os inquilinos que deles careçam.

"Os proprietários são os únicos a quem está pedido que financiem, com o seu próprio rendimento, a situação dos inquilinos", critica.

"Compreendemos a revolta que existe. A nossa revolta não é menor", sublinhou, recordando que os proprietários têm reagido retirando as casas do mercado de arrendamento.

Lembrando que em Portugal 98% do mercado habitacional é assegurado por privados, Menezes Leitão assinala que esta "política para hostilizar os privados" só fará agravar a crise. "Isto não se resolve com ideologia", disse.

A Associação Nacional de Proprietários também foi recebida esta quinta-feira, mas não prestou declarações aos jornalistas.