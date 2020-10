A Cimeira Ibérica que este sábado juntou os primeiros-ministros português e espanhol na Guarda ficou marcada por protestos contra as portagens e a central nuclear de Almaraz. António Costa e Pedro Sánchez asseguraram que as fronteiras entre os dois países vão manter-se abertas, mesmo estando a pandemia de novo a agravar-se.









“Não contemplamos em absoluto o fecho das fronteiras. O que temos de dar é uma resposta comum. Qualquer decisão que tomarmos será do ponto de vista homogéneo”, disse o chefe do Executivo espanhol. Já António Costa alertou que “as novas armas têm de ser a responsabilidade individual, de sermos muito responsáveis na forma como mantemos as regras da disciplina”. “ Nós hoje temos de ter cada vez maior responsabilidade individual e menos imposição legal naquilo que diz respeito às regras que têm de ser cumpridas”, frisou.

A cimeira na Guarda arrancou com mais de uma hora de atraso do primeiro-ministro espanhol, já que o forte nevoeiro impediu os helicópteros que transportavam Sánchez e a delegação espanhola de aterrarem no local previsto.

Governo admite rede ibérica de alta velocidade



Uma das medidas acordadas ontem entre Portugal e Espanha foi o estatuto do trabalhador transfronteiriço. António Costa anunciou ainda que “Portugal será incluído na rede ibérica de comboios de alta velocidade” .





Abolição das portagens



Para a Plataforma Abolição das Portagens A23 e A25, o pagamento das portagens “é um estrangulamento ao desenvolvimento do Interior”, afirmou o porta-voz Luís Garra.





Cimeira “inadiável”



António Costa afirmou que, apesar da pandemia, “a intensidade das relações entre Portugal e Espanha tornou a cimeira absolutamente inadiável”.