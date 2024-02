'Próximo Governo será minoritário': A ideia comum a Pedro Nuno e Montenegro com soluções diferentes para a Economia, Saúde, Educação

Estreantes na eleição ao cargo de primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro protagonizaram o melhor debate televisivo. Duas ideias opostas de Governo, com soluções diferentes para a Economia, Saúde, Educação... ficou de fora a Justiça.









Uma ideia foi comum a ambos: o próximo Governo será minoritário. E aí Pedro Nuno esclareceu logo a posição do PS: “O PS, se não ganhar, não apresentará uma moção de rejeição nem viabilizará nenhuma moção de rejeição se houver vitória da AD”, mas não se comprometeu a deixar passar o primeiro Orçamento. Já Montenegro manteve o tabu. Nada disse sobre como se comportará a AD se o PS ganhar, o que levou Pedro Nuno a dizer: “O PSD quer exigir ao PS aquilo que não está disposto a garantir ao PS.”

Depois desta introdução, entrou-se na temática governativa. Na localização do novo aeroporto, Montenegro disse que “Pedro Nuno não respeitou o Governo de que fez parte”, ao que o secretário-geral do PS respondeu: “Eu gosto de decidir e não quero que o meu País se arraste.”









Leia também Pensões, habitação e o "tabú" da moção de rejeição: Recorde o debate aceso entre Pedro Nuno e Montenegro Na evolução económica, o PSD garante um crescimento de 3% em 2028 com um desagravamento fiscal para atrair investimento estrangeiro das grandes empresas, ao que Pedro Nuno contrapõe com aquilo que designou “uma aventura fiscal. O programa do PSD faz um rombo de 16,5 mil milhões das contas públicas. Temos que ter credibilidade”, diz, acrescentando que vai atualizar todos os anos o escalões do IRS à taxa de inflação. Na habitação, Montenegro quer construir 50 mil casas todos os anos nos próximos quatro anos e Pedro Nuno fala de “uma garantia do Estado que tem de ser modelada. Não é para todos, nem é para todas as casas”. Na Saúde, é o regresso das PPP do lado do PSD e mais investimento para o SNS do lado do PS, enquanto nas pensões são todos os reformados a ganhar 820 € em 2028 e o PS a garantir que utilizará a mesma fórmula para os aumentos do futuro.

Polícias incorrem em desobediência



Centenas de elementos da PSP e da GNR que esta segunda-feirqa protestaram no Terreiro do Paço deslocaram-se depois ao Capitólio, para apupar Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro antes do debate entre os dois.





A ação foi estimulada por movimentos inorgânicos nas redes sociais, com a plataforma de sindicatos da PSP e de associações da GNR que organizou o protesto no Terreiro do Paço a demarcar-se da mesma, precisamente por poder ser ilegal. Fonte oficial da PSP, que não foi notificada da marcha, confirmou ao CM que será feita uma participação ao Ministério Público por eventualmente estar em causa um crime de desobediência. A PSP, que ainda vai tentar identificar os promotores desta ação, reforçou o policiamento para facilitar a saída dos intervenientes no debate.





O olhar de Marcos Perestrello (deputado do PS)



Pontos positivos

Pedro Nuno Santos



- Não escondeu os problemas nem fugiu às questões. Mais bem preparado nos temas difíceis: segurança, habitação, saúde.



- Apresentou estratégia económica mais sólida e credível e demonstrou as incongruências das contas apresentadas pelo PSD.





Pontos Negativos

Luís Montenegro



- O debate em que esteve pior. Insistiu na mentira para fugir às responsabilidades do PSD nos cortes de pensões.





- Fugiu às perguntas difíceis, governabilidade e aeroporto. Em vez de apresentar soluções, preocupou-se em atacar o adversário.



O olhar de Luís Campos Ferreira (Dirigente do PSD)



Pontos positivos

Luís Montenegro



- Ao contrário do opositor, usou a maior parte do seu tempo para apresentar as ideias e propostas que tem para Portugal.





- Transmitiu firmeza e confiança, mostrando conhecimento dos temas, sentido de responsabilidade, postura de Estado.





Pontos Negativos

Pedro Nuno Santos



- Tentou aparecer com uma folha limpa, prometendo o que não fez em 8 anos. Com ele, a crise na habitação é para continuar.





- Tentou esconder a superficialidade de pensamento com um estilo truculento, algures entre Sócrates e Ventura.