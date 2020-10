PS acena aos centristas para governar nos Açores

Os socialistas estão obrigados a negociar com o CDS para conseguirem uma maioria parlamentar e um governo mais estável nos Açores. Mesmo que Bloco e PAN alinhassem num acordo, os socialistas não conseguiriam juntar os 29 deputados necessários.A solução deverá passar pelos centristas, com Artur Lima a garantir que não deixará a região em situação de "ingovernabilidade". Em 1996, quando o PS foi eleito na região sem maioria absoluta, o CDS deu a mão aos socialistas.A repetição é vista como a mais exequível, mas a solução teria sempre de integrar um terceiro partido, bastando neste caso o PAN juntar-se. Ou, só em último recurso, um dos deputados ligados ao PPM, dada a relação tensa com o PS. Apesar dos sucessivos contactos, nem PS nem CDS a nível regional responderam aoOutro cenário possível, e mais drástico, é o de uma "geringonça à direita", com o PSD a alinhar-se com outras quatro forças políticas - uma repetição do que aconteceu no parlamento nacional em 2015. Apesar da empreitada, osabe que os sociais-democratas não deitaram já a toalha ao chão, encetando conversações esta semana. O problema é o Chega: sem este, não será possível formar maioria, faltando dois deputados. José Manuel Bolieiro já avisou que não alinhará com "posições extremistas" e o Chega excluiu coligações só para que o PSD possa governar.O líder parlamentar Telmo Correia desaconselhou a "euforia despropositada" no CDS, que perdeu um deputado. O recado surgiu após Francisco Rodrigues dos Santos dizer que o resultado é prova de que as notícias sobre a morte do partido foram "exageradas".A antiga líder do PSD/Açores, Berta Cabral, reconhece aoque as relações entre os partidos na região são diferentes do que acontece a nível nacional, permitindo, por exemplo, que o PS se alie aos centristas, como aconteceu em 1996 para garantir estabilidade parlamentar.António Costa e Rui Rio atiram a solução de governo para as cúpulas regionais, com o líder do PSD a alertar que será difícil "juntar todos" à direita.Pelo BE, o PS formará Governo mas só terá apoio medida a media. Assim, espera-se maior atenção de Vasco Cordeiro a exigências bloquistas no Orçamento regional. António Lima explicou que ainda não houve contactos por parte do PS.Pedro Neves, que se estreia pelo PAN, está disponível para ouvir todos os partidos e ajudar a formar "um governo que dê as melhores opções para a região".