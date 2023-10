PS adia análise de requerimento do Chega para ouvir MAI sobre prevenção de terrorismo

O Partido Socialista pediu, esta quarta-feira, o adiamento da análise do requerimento do Chega para audição do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, alegando não ter tido tempo para ler o documento, segundo o deputado do Chega Pedro Pinto, à saída da conferência de líderes.



O partido liderado por André Ventura pediu para o ministro ser ouvido pelos deputados, no âmbito dos desenvolvimentos da guerra entre Israel e o Hamas.



"Entrou em Portugal muita gente que pertence ao Estado Islâmico e que não sabemos onde estão" disse o deputado do Chega, Pedro Pinto, que quer saber o que o Governo está a fazer para evitar um atentado em Portugal.