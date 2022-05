O líder parlamentar do PS afastou para já um eventual inquérito parlamentar sobre o processo de acolhimento de refugiados ucranianos em Setúbal, considerando que está em curso a obtenção de esclarecimentos sobre este caso.

Eurico Brilhante Dias falava na Assembleia da República, depois de confrontado com a intenção do Chega de abrir um inquérito parlamentar sobre este caso com os refugiados em Setúbal.