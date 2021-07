PS alerta para redução da área útil da pista do aeroporto da Horta nos Açores

O PS do Faial, nos Açores, alertou este sábado para uma "redução da área útil" da pista do Aeroporto da Horta no projeto de ampliação, lamentando o silêncio do Governo Regional e a "subserviência" à empresa concessionária.

Em comunicado, o secretariado de ilha do PS observa que, "na sequência da 2.ª reunião do Grupo de Trabalho criado pelo Governo da República para a ampliação da pista do Aeroporto da Horta", a empresa concessionária daquela infraestrutura "equaciona implementar as áreas de segurança na atual dimensão da pista, significando, esse facto, uma efetiva redução da área útil daquela infraestrutura".

"O secretariado do PS lamenta profundamente o silêncio do Governo Regional dos Açores suportado pelo PSD, CDS/PP e PPM. O que a realidade comprova é uma total subserviência e conformação perante as intenções da ANA/VINCI", acrescentam.

O PS/Faial considera que as pretensões da empresa "contrastam, em absoluto, com aquilo que os faialenses pretendem para o Aeroporto da Horta e com os objetivos definidos no Estudo Prévio realizado pelo Grupo de Trabalho da Câmara Municipal da Horta.

Na sexta-feira, a CDU local já tinha criticado o processo, observando, em nota de imprensa, que a concessionária, ao afirmar "que não está afastada a possibilidade de diminuir a pista utilizável para aterragem e descolagem de aeronaves, mostra um total desinteresse e despreocupação para com uma infraestrutura pela qual são responsáveis".

"A CDU Faial olha com enorme desconforto e preocupação para as notícias veiculadas na comunicação social, que dão conta da intenção da ANA Vinci assinalar as zona de segurança - Runway End Safety Areas (RESA) - na pista atual do Aeroporto da Horta.

Os deputados da Assembleia Legislativa dos Açores aprovaram a 18 de junho, por unanimidade, uma proposta do PSD/CDS-PP/PPM para que o Governo da República divulgue os "custos reais da ampliação da pista do aeroporto da Horta", na ilha do Faial.

Segundo um estudo de 2017 encomendado pela Câmara Municipal da Horta, a ampliação da pista do único aeroporto da ilha do Faial custaria cerca de 35 a 40 milhões de euros.

No parlamento regional, o deputado do PSD/Açores e candidato à Câmara da Horta, Carlos Ferreira, lembrou que, a 24 de março, o secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Hugo Santos Mendes, afirmou que o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) consideraram os custos apresentados no estudo "muito subavaliados".

A 14 de junho, o Governo da República criou um grupo de trabalho para estudar a ampliação do aeroporto da Horta, na ilha do Faial, que irá integrar representantes dos ministros do Planeamento e das Infraestruturas.

A 11 de maio, foi revelado que a prioridade para o aeroporto da Horta é completar a área de segurança até 2024, segundo a ANA, que assumiu o "compromisso" de analisar a ampliação da pista, numa resposta que deixou o presidente do Governo dos Açores "satisfeito".

A Lusa tentou ouvir o PSD/Açores e o Governo Regional sobre este assunto, sem sucesso até ao momento.